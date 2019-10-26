الالكترونية تجهز دوائر الدولة بمنتجاتها من المكيفات المركزية وتراكيب الانارة

2019/10/26 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صيانة (700) محولة توزيع لصالح كهرباء الجنوب والشمال بغداد _ الصباح الجديد : جهزت الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن دوائر الدولة بمنتجاتها من المكيفات المركزية وتراكيب الانارة.وقال مدير عام الشركة المهندس سعدي هاشم قاسم ان الشركة ابرمت عقدا مع شركة مصافي الشمال (مصفى الصمود) لتصنيع وتجهيز مكيفات مركزية عدد ...

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