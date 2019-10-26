شركة المشاريع النفطية تواصل أعمال تنفيذ مرافق في مصفاة الصمود

2019/10/26 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك- خاص تواصل شركة المشاريع النفطية/ هيئة مشاريع الشمال اعمالها في مشروع (تأهيل خزانات مع ملحقاتها لمصفاة صلاح الدين 1 و2) في موقع مصفاة الصمود.وقال مدير الموقع المهندس محمد مؤيد ان “نسبة الانجاز في المشروع الذي تكلفت بانجازه شركة المشاريع النفطية بلغت اكثر من 90 في فعاليته لتأهيل 22 خزانا مختلفة السعات”.واضاف، ان ...

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