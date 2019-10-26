وزير التجارة يبحث مع رئيسة البعثة الكندية تطوير سبل التعاون الاقتصادي

2019/10/26 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرض آلية نجاح موسم تسويق الشلب ومعالجة المعوقات في النجف بغداد _ الصباح الجديد : بحث وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني مع رئيسة البعثة الكندية لدى العراق كاثرين بورتو تطوير سبل العلاقات الاقتصادية المشتركة وتعزيز اواصر التعاون بين البلدين .واشار الوزير العاني خلال اللقاء الى اهمية تطوير وتنمية العلاقات المشتركة في جميع الاصعدة ...

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