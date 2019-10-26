بالفيديو.. متظاهرو كربلاء يرفعون العلم العراقي فوق مبنى القنصلية الإيرانية في المحافظة

2019/10/26 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق حصل “يس عراق” على فيديو يظهر رفع متظاهرو كربلاء العلم العراقي فوق مبنى القنصلية الإيرانية في المحافظة.

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