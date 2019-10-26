{ايني} الإيطاليَّة تكتشف حقلاً نفطياً بخليج السويس

2019/10/26 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القاهرة/ متابعة

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية نجاح شركة "بترول بلاعيم" المملوكة للهيئة المصريَّة العامة للبترول وبالشراكة معها، في اكتشاف بئر بترولية جديدة في منطقة "أبو رديس سدري" التي تقع جنوب سيناء على خليج السويس، باحتياطات مبدئيَّة 200 مليون

برميل.

وأوضحت شركة "إيني" في بيان على موقعها الإلكتروني أنه سيتم بدء الإنتاج من البئر خلال الأيام القليلة المقبلة وسيتم تشغيلها من خلال تسهيلات الإنتاج بخليج السويس، بإنتاج مبدئي 5 آلاف برميل نفط يومياً.

ولفتت الشركة إلى أنَّ إجمالي الاحتياطيات المقدرة للبئر قرابة 200 مليون برميل من النفط.

وأشارت إلى أنَّ شركة "بترول بلاعيم" وضعت خطة تطوير سريعة للاكتشاف الجديد والاستفادة من البنى التحتيَّة القائمة في المنطقة المجاورة للبئر.

وذكرت الشركة أنه سيتم تطبيق هذه الستراتيجيَّة أيضاً في الأنشطة المستقبليَّة في منطقة سدري للإسراع بعمليات الاستكشاف ووضع الآبار على الإنتاج.

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