2019/10/26 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص استمرار اطلاق القنابل الصوتية على المتظاهرين في ساحات التحرير والطيران والخلاني وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمرار اطلاق القنابل الصوتية على المتظاهرين في ساحات التحرير والطيران والخلاني) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استمرار اطلاق القنابل الصوتية على المتظاهرين في ساحات التحرير والطيران والخلاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).