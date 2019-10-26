2019/10/26 | 21:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو : منتسبي الدفاع المدني واطباء ينقذون المتظاهرين وكالة خطوة برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو : منتسبي الدفاع المدني واطباء ينقذون المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو : منتسبي الدفاع المدني واطباء ينقذون المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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