مصدر : سيتم اعتقال اي شخص ملثم وعلى الجميع افراغ هواتفهم النقالة من الصور والفيديوات

2019/10/26 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بانه سيتم اعتقال اي شخص ملثم، محذرا الجميع من افراغ هواتفهم النقالة من الصور والفيديوات.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، انه "وردنا من مصدر مقرب من القوات المتواجدة حول ساحات التظاهر، سيتم اعتقال اي شخص مُلثم حتى لو كان يرتدي كمامة خاصة بالغاز المسيل للدموع".

واضاف "على الجميع تفريغ موبايلاتهم من صور وفيديوات وتحويلها لاجهزة اخرى او حفظها في ذاكرة (رام) لان الإعتقال سيكون على محتوى الموبايل في الساعات القادمة".

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