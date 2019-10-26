عشرات المصابين بتفريق “عنيف” لمتظاهري ساحة التحرير

2019/10/26 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مراسل “كلكامش برس”، السبت، باطلاق القوات الأمنية عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع في ساحة التحرير، والتي أصيب جراءها العشرات من المتظاهرين.

وقال المراسل إن القوات الأمنية قذفت عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع تسببت بحالات اختناق وإصابات مباشرة.

وأضاف أن ساحة التحرير تشهد عمليات كر وفر من قبل المتظاهرين الذين يتراجعون ليتقدم اخرون منهم بشكل للدور للاستراحة والابتعاد من الغاز.

وصباح اليوم السبت (26 تشؤين الثاني) واصل الاف المتظاهرين الاحتجاج في ساحة التحرير وسط بغداد و9 محافظات في الوسط والجنوب، بعد ليلة دامية شهدت إحراق مقار أحزاب سياسية وفصائل مسلحة.

وفي حصيلة ليست بالنهائية، قتل نحو 30 شخصا واكثر من الف جريح، منذ لحظة انطلاق الموجة الثانية للتظاهرات فجر يوم الجمعة، استخدمت فيه القوات الامنية الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين كانت اكثرها زخما في ساحة التحرير عند اقتراب المتظاهرين من المنطقة الخضراء.

وشكلت احداث الامس منعطفاً جديداً تمثل بحرق واقتحام مقار، في محافظات الوسط والجنوب، لأحزاب سياسية ومكاتب نواب ومقار فصائل مسلحة تابعة لقوات الحشد الشعبي، ومن بين الضحايا أكثر من 12 متظاهراً قضوا في تلك الحرائق التي وقعت مساء.

ويطالب المتظاهرين في عموم العراق، باستقالة الحكومة وسن دستور جديد وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة في هذا البلد الذي يحتل المرتبة الـ12 بين الدول الأكثر فساداً في العالم.

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