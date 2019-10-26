كوردستان تؤسس دائرة خاصة لتنظيم الغذاء والدواء

2019/10/26 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن تأسيس دائرة خاصة بالأدوية والاغذية لتنظيم قطاعي الغذاء والدواء من كيفية الاستيراد ومواصفات وسعر وانواع، مبينة انها ستشرف على هذه الدائرة مباشرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد قادر خالص، في تصريح صحفي، ان من المقرر ان تؤسس دائرة خاصة باعادة تنظيم الدواء والغذاء وستكون مرتبطة بالوزارة من الناحية الادارية، مبينا ان تأسيس الدائرة يهدف لاعادة تنظيم قطاع الدواء والغذاء من جوانب النوع والمواصفات وكيفية الاستيراد.

واضاف ان ممثلين عن كل من وزارة الداخلية والتقييس والسيطرة النوعية والنقاط الجمركية سيكونون في الدائرة، مبينا انهم سيكون لهم دور رئيس في ادارة ورقابة الدائرة الجديدة.

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