2019/10/26 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بهاء الاعرجي: فض التظاهر السلمي بالقوة سيسهم بتفعيل الأيادي الخبيثة المأجورة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/26 | 21:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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