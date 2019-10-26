2019/10/26 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جهاز مكافحة الإرهاب: لم نرسل فوجاً الى ذي قار وواجبنا اسناد القوات الامنية

تأریخ التحریر: : 2019/10/26 21:49

• 32 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز مكافحة الإرهاب: لم نرسل فوجاً الى ذي قار وواجبنا اسناد القوات الامنية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز مكافحة الإرهاب: لم نرسل فوجاً الى ذي قار وواجبنا اسناد القوات الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).