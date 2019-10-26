جهاز مكافحة الإرهاب يوضح بشأن إرسال قوة إلى ذي قار وحماية سجن الناصرية المركزي

2019/10/26 | 21:53

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بغداد اليوم - بغداد

أصدر جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم السبت، توضيحا بشأن إرسال قوة من الجهاز إلى محافظة ذي قار.

وقال...





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