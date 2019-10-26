المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: عبد المهدي يترأس اجتماعاً للقادة الأمنيين

2019/10/26 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أنه ترأس مساء اليوم السبت، اجتماعاً للقادة الأمنيين في مقر قيادة #الشرطة_الاتحادية.وأضاف المكتب الإعلامي في بيان […]

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