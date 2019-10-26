2019/10/26 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق طالب رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي، اليوم السبت، الرئاسات الثلاث بإقالة الحكومة الحالية استجابة لمطالب المتظاهرين.وكتب العبادي في تغريدة له على “توتير”، وتابعها “يس عراق”، “‏الى اين تقودون البلد؟!، المزيد من الدم والعنف؟!.كفى !”.وتابع “على الرئاسات والكتل ان تستجيب لمطالب المتظاهرين لاقالة الحكومة، حيث قدمنا طلبا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي ينضم إلى سرب المطالبين بإقالة الحكومة: لا تحرقوا العراق من أجل مصالحكم وفسادكم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي ينضم إلى سرب المطالبين بإقالة الحكومة: لا تحرقوا العراق من أجل مصالحكم وفسادكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).