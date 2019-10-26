منسقو التظاهرات يتداعون الى تحويل الاحتجاجات الى اعتصام مفتوح بعد حظر التجوال في بعض المحافظات

2019/10/26 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر مخاطبا المسؤولين: إستقيلوا قبل ان تُقالوا او أصلحوا قبل ان تُزالوا بغداد ـ الصباح الجديد: تداعى منسقون للاحتجاجات الشعبية في العراق امس السبت إلى إقامة اعتصام مفتوح في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، بعد سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى في مظاهرات أمس الاول الجمعة، وإعلان حظر التجول في ثماني محافظات جنوبي البلاد.وأوردت المفوضية العليا ...

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