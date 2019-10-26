الأمانة العامة تحذر من الدعوة لإقالة الحكومة: ستكون العواقب وخيمة

2019/10/26 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت “المندسين” بحرف التظاهرات ووقوع الضحايا بغداد – وعد الشمري: طالبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس السبت، بإعطاء الحكومة فرصة لتنفيذ برنامجها الإصلاحي، لافتة إلى أن مكافحة الفساد لا تتم بين ليلة وضحاها، وفيما أشارت إلى إمكانية تنفيذ المطالب الخدمية للمحتجين، حذرت من الدعوة لاستقالة الحكومة كونها ستدخل العراق في فراغ خطير.وقال المتحدث الرسمي ...

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