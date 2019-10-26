حقوق الانسان النيابية تدعو البرلمان الى تعجيل المناقشة الثانية لقانون حرية التعبير يوم غد

2019/10/26 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: دعت رئاسة لجنة حقوق الانسان النيابية، امس السبت، البرلمان الى الاستعجال يوم غد في اجراء المناقشة الثانية لقانون حرية التعبير.وقالت في بيان تلقته “الغد برس”، ندعو مجلس النواب العراقي الى “الاستعجال يوم غد في اجراء المناقشة الثانية لقانون حرية التعبير عن الراي والتظاهر السلمي والتي تمت قراءتها قراءة اولى، وذلك لتحديد ...

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