2019/10/26 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القوات الامنية تنادي بمكبرات الصوت لإخلاء ساحة التحرير خلال نصف س

اخبار مباشرة

القوات الامنية تنادي بمكبرات الصوت لإخلاء ساحة التحرير خلال نصف ساعة

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تنادي بمكبرات الصوت لإخلاء ساحة التحرير خلال نصف ساعة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية تنادي بمكبرات الصوت لإخلاء ساحة التحرير خلال نصف ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).