2019/10/26 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص واسط تعطل الدوام غداً ومحافظها يعلن رفع الحظر اعتباراً من صباح الغد وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واسط تعطل الدوام غداً ومحافظها يعلن رفع الحظر اعتباراً من صباح الغد) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واسط تعطل الدوام غداً ومحافظها يعلن رفع الحظر اعتباراً من صباح الغد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).