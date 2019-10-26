علاوي يطالب بتشكيل حكومة مصغرة “حكومة أقوياء” واجراء انتخابات مبكرة

2019/10/26 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، الى تشكيل حكومة مصغرة، تتولى اختيار مفوضية انتخابات مستقلة ونزيهة.

وشدد علاوي في تغريدة على تويتر، على ضرورة تشكيل ما اسماها “حكومة أقوياء”، ينتج عنها اختيار مفوضية انتخابات نزيهة بحق، لا على الورق على حد وصفه، لتشرف على إجراء انتخابات مبكرة، وفق قانون انتخابات منصف وعادل، مضيفا ما نصه “اننا لن نرضى بأقل من ذلك، ولا مفر من تعديل بعض فقرات الدستور، والخروج من المحاصصة” مختتما تغريدته بالقول “هذا ما تبنيناه سابقا وندعو اليه اليوم”.

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