2019/10/26 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى جهاز مكافحة الارهاب يوم السبت ارسال قوة الى محافظة ذي قار جنوبي العراق لحفظ الامن بعد توتر الاوضاع الامنية وحصول مواجهات بين متظاهرين، وفصائل مسلحة مقربة من ايران بحسب ما تداولته وسائل اعلام محلية.

وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان في تصريح صوتي عممه على وسائل الاعلام اليوم انه "لم نرسل قوات الى محافظة ذي قار فأصلا يوجد لدينا فوج متمركز هناك".

واضاف ان "واجبنا اسناد القوات الامنية لحماية المنشآت السيادية والحكومية وخاصة سجن الناصرية من ان تعبث بها العناصر غير المنضبطة".

وتابع النعمان "ليست مهمة جهاز مكافحة الارهاب ان تقوم بمواجهة مع المتظاهرين واجبنا مكافحة الارهاب وليس مكافحة الشغب والقيام بأعمال شرطوية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة الارهاب تنفي ارسال قوات لمحافظة عراقية: واجبنا ليس مكافحة الشغب) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة الارهاب تنفي ارسال قوات لمحافظة عراقية: واجبنا ليس مكافحة الشغب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).