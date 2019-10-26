2019/10/26 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / كربلاء

نفى مكتب الشيخ عبد المهدي الكربلائي ، معتمد المرجع السيد علي ‏السيستاني في كربلاء ، صدور اي بيان من المرجعية الدينية في النجف الاشرف ‏بخصوص الاحداث التي تشهدها البلاد .

ولم يذكر المكتب سبب اصدار النفي مكتفيا بايجاز قصير ؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثل المرجعية ينفي صدور اي بيان منها بشأن الاحداث الاخيرة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثل المرجعية ينفي صدور اي بيان منها بشأن الاحداث الاخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).