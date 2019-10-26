وزير الدفاع يستقبل خريجي هندسة الطائرات ويأمر بإنجاز معاملات تعيينهم

2019/10/26 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر وزير الدفاع نجاح الشمري، أمرا بإنجاز معاملات تعيين خريجي هندسة الطائرات، في وزارة الدفاع.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان، ان الشمري أمر خلال استقباله مجموعة من خريجي هندسة الطائرات، من الذين قدموا طلبات للتعيين على ملاك وزارة الدفاع،بإنجاز معاملات تعيينهم على ملاك قيادة القوة الجوية، وقيادة طيران الجيش، مؤكداً ان هذه الخطوة جاءت ضمن حزمة الإصلاحات، التي اطلقها رئيس الوزراء، القائد العام للقوات مسلحة، فيما أشار وزير الدفاع الى إمكانية الاستفادة من بعض الاختصاصات، في دوائر اخرى لوزارة الدفاع، شرط ان يكون الخريج راغبا بالانخراط ضمن ملاكات الوزارة، سواء كان ذلك بالصفة المدنية او العسكرية.

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