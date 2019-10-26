اصابة 4 عناصر من الشرطة بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق ديالى

2019/10/26 | 22:24

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بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم السبت، بإصابة 3 عناصر من الشرطة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم، شمال شرق المحافظة، اثناء اجلاءهم شرطي أصيب برصاصة قناص.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "شرطياً أصيب، مساء اليوم، باطلاقة قناص داعشي قرب قرية أبو كرمة شرقي ناحية أبي صيدا (25 كم شمال شرق بعقوبة)، واثناء نقله من قبل دورية للشرطة انفجرت عبوة ناسفة، ما اسفر عن اصابة 3 من افرادها بجروح طفيفة".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الأجهزة الأمنية بدأت عملية تمشيط وتعقب في محيط موقع الحادث وفتحت تحقيقاً في ملابساته".

بغداد اليوم - بغداد

أصدر جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم السبت، توضيحا بشأن إرسال قوة من الجهاز إلى محافظة ذي قار.

وقال المتحدث باسم الجهاز اللواء صباح النعمان، إن "الجهاز لم يرسل أي قوات إلى محافظة ذي قار، لدينا فوج من جهاز مكافحة الإرهاب يتوا

بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، اليوم السبت، بأن قوات من جهاز مكافحة الإرهاب تسلمت مهام حماية الحقول النفطية في المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوات مكافحة الإرهاب تولت، مساء اليوم، مهمة حماية الحق

بغداد اليوم _ بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم السبت، بانتشار قوات جهاز مكافحة الإرهاب في شوارع محافظة ذي قار وقطعها، ضمن خطة لفرض الأمن في المحافظة، وحصر التظاهرات في ساحة الحبوبي فقط.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "جهاز مكافحة الارهاب باشر

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