نسختان طبق الأصل عن ثورين مجنحين

2019/10/26 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموصل / أ ف ب

رفع فريق إسباني متخصص الستار عن نسختين لتمثالي ثورين مجنحين اكتُشفا في موقع نمرود الأثري، داخل حرم جامعة الموصل.

وكان التمثالان الأصليان للثورين المجنحين يزينان غرفة العرش للملك الآشوري آشور ناصربال الثاني (ملك آشور بين عامي 883 و859 قبل الميلاد).

وقد نشرت عصابات" داعش" في شباط 2015 تسجيلاً مصوراً، يظهر مجموعة من مقاتليها وهم يهاجمون محتويات متحف الموصل التي لا تقدر بثمن ويحطمونها بواسطة آلات حفر ومعاول.



ومن أبرز ما دمروه تمثالان للثور الآشوري المجنح ذي الوجه البشري.

وقد أنجزت مؤسسة "فاكتوم" الإسبانية نسخاً طبق الأصل عن هذين التمثالين بتقنية الأبعاد الثلاثية.



وهما معروضان أمام مكتبة الطلاب في جامعة الموصل.

وقال السفير الإسباني في العراق خوان خوسيه إسكوبار الذي حضر المناسبة إن "هذه الهدية رسالة أمل بأن الموصل عادت إلى طبيعتها، وعلى الأهالي بناء مدينتهم".

وأوضح أستاذ التاريخ في جامعة الموصل أحمد قاسم أن "هيئة الثور المجنح تجمع رموزاً عدة، فالرأس يدل على الحكمة، والأجنحة على السرعة، والجسم الذي يجمع ما بين الثور والأسد يدل على القوة".

وأشار إلى أن "هذه المبادرة تبين مدى التعاون بين الجامعات العراقية والدول الأجنبية والتي نتوقع أن تتطور بشكل أكبر لاحقاً".

من جهته، اعتبر مؤسس "فاكتوم" آدم لوي أن النسخ بات لها معناها الخاص اليوم.

وقال "نريدها "التماثيل" أن تكون هنا كرمز، ودليل على ما هو ممكن مع التكنولوجيا عندما يعمل الناس مع بعضهم البعض لتبادل التراث الثقافي، والتفاهم، وتبادل ثقافاتنا التاريخية التي تربطنا جميعاً".

ومتحف الموصل هو الثاني من حيث الأهمية في العراق، إذ كان يضم قطعاً أثرية من الحقبة الهيلينية التي تعود إلى قرون عدة قبل المسيحية.

وقالت الطالبة في جامعة الموصل إيلاف مهند "أنا سعيدة جداً بهذا اليوم نطالب الحكومة العراقية بالعمل على استعادة ما سُرق من حضارة وتاريخ هذه المدينة".

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