2019/10/26 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ رشا عباس

أقامت الدار العراقية للأزياء دورة بشأن "فنون القيادة الناجحة" وستستمر لمدة شهرين بواقع محاضرة واحدة أسبوعياً.

المدرب صفاء السلطاني خلال المحاضرة قدم دروساً حول مفاهيم ونظريات قيادية والفرق بينها وبين الإدارة وطرق التوجيه، إضافة إلى المهارات الأساسية للقائد الفعال و مقومات القيادة الناجحة وذلك بتدريبات علمية ونظرية للمشاركين.

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