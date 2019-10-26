2019/10/26 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / كاظم لازم

تعرض على خشبة المسرح التجريبي في معهد الفنون الجميلة، مساء الخميس المقبل مسرحية "لغة الجبل"، تدور احداثها حول شخصيتين، هما سجين ورجل معصوب العين.

المسرحية من تأليف الكاتب الانكليزي هارولد بنتر و اعداد واخراج عمر مصلح ويجسد شخصيات العرض الفنانون: محمد علي عودة ، منتظر ستار ، فيروز طلال ،ضرغام عبد الرحمن ، ياسر جواد.

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