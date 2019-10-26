2019/10/26 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحشد: اللواء 56 تصدى لهجوم لداعش في ناحية العباسي بكركوك

اخبار مباشرة

الحشد: اللواء 56 تصدى لهجوم لداعش في ناحية العباسي بكركوك

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد: اللواء 56 تصدى لهجوم لداعش في ناحية العباسي بكركوك) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد: اللواء 56 تصدى لهجوم لداعش في ناحية العباسي بكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).