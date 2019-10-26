رئيس الوزراء يبحث مع القيادات الأمنية سبل تعزيز الأمن والاستقرار

2019/10/26 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اجتماعا للقادة الأمنيين في مقر قيادة الشرطة الاتحادية.

وبحث عبد المهدي مع القيادات الأمنية، الأوضاع التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، وتزايد حدة التظاهرات الجماهيرية، إضافة الى مناقشة سبل تعزيز الأمن والاستقرار بالتعاون مع المواطنين .

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