مصرع ام واصابة زوجها واطفالها الاربعة بحادث سير في اربيل

2019/10/26 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تسبب حادث سير مروع في تقاطع ناحية رزكاري بمحافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، بمصرع امرأة واصابة زوجها واطفالها الاربعة بجروح متفاوتة.

ووفقا للمعلومات التي تحصلت عليها شفق نيوز، فان الحادث وقع قرب تقاطع ناحية رزكاري وتسبب بوفاة امر أة تدعى "سراب سالم" فيما اصيب زوجها واطفالها الاربعة بجروح متفاوتة.

واشارت المعلومات الى ان زوج الضحية يدعى "اركان عبدالستار" كان يقود سيارة من نوع هيونداي النترا عندما فقد السيطرة عليها وتسبب بوقوع الحادث المروع.

واضافت ان جثة الضحية وهي ام لاربعة اطفال نقلت الى معهد الطب العدلي فيما تم نقل زوجها واطفالها المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج.

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