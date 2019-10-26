كتلة سائرون تعلن تحولها رسميا الى جبهة المعارضة

2019/10/26 | 22:55

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

النائب مزاحم التميمي يقدم استقالته من عضوية مجلس النواب

السيد رئيس مجلس النواب المحترم

تحية طيبة

يؤسفني أني طيلةَ السنةِ الماضيةِ لم أشعرْ أن وجودي في مجلسِ النوابِ قد حقق شيئا مما وضعتُه هدفا لنفسي ومما كان الناخبون و

بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

طالب رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي، اليوم السبت، الرئاسات الثلاث بإقالة الحكومة الحالية استجابة لمطالب المتظاهرين.

وكتب العبادي في تغريدة له على "توتير"، وتابعتها (بغداد اليوم)، "‏الى اين تقودون الب

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