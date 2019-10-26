وزير الداخلية: اصدرنا الأوامر لقوات الشرطة الاتحادية بتوزيع المياه والعصائر بين المتظاهرين في ساحة التحرير وندعوهم لسلمية التظاهر

2019/10/26 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري قوات الشرطة الاتحادية المنتشرة في ساحة التحرير بتوزيع مياه الشرب والعصائر بين المتظاهرين.

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