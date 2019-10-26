2019/10/26 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خطوة برس اعلن الحشد الشعبي، السبت، عن صد تعرضات لتنظيم “داعش” في ناحية العباسي بكركوك.وقال الحشد في بيان تلقت خطوة برس نسخة منه، إن “داعش”يهاجم نقاطا للحشد الشعبي/ اللواء 56 في ناحية العباسي بكركوك”.وأضاف أن “اللواء ٥٦ بالحشد تصدى لتعرضات ناحية العباسي وكبد المهاجمين خسائر فادحة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يعلن صد تعرضات لـ”داعش” في ناحية العباسي بكركوك وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يعلن صد تعرضات لـ”داعش” في ناحية العباسي بكركوك) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يعلن صد تعرضات لـ”داعش” في ناحية العباسي بكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).