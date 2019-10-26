وزير الداخلية يأمر بتوزيع مياه الشرب والعصائر على المتظاهرين في ساحة التحرير

2019/10/26 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق أمر وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، السبت، بتوزيع مياه الشرب والعصائر على المتظاهرين.وذكر المكتب الاعلامي للوزير في بيان تلقته “يس عراق”، أن “وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، أمر قوات الشرطة الاتحادية المنتشرة في ساحة التحرير بتوزيع مياه الشرب والعصائر على المتظاهرين”.ودعا الوزير، المتظاهرين، الى “الحفاظ على السلمية”، مؤكداً أن “القوات الامنية […]

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