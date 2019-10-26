2019/10/26 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحالف سائرون سنمضي بالاجراءات الدستورية لإقالة عبد المهدي من منصبه وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف سائرون سنمضي بالاجراءات الدستورية لإقالة عبد المهدي من منصبه) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف سائرون سنمضي بالاجراءات الدستورية لإقالة عبد المهدي من منصبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).