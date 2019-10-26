2019/10/26 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص كتله سائرون تعلن الاعتصام داخل البرلمان لحين تلبية مطالب المتظاهرين وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتله سائرون تعلن الاعتصام داخل البرلمان لحين تلبية مطالب المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتله سائرون تعلن الاعتصام داخل البرلمان لحين تلبية مطالب المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).