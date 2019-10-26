التطورات في العراق تكسب عبد المهدي تعاطفا غير مسبوق..العامري داعما بعد المالكي

2019/10/26 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداددعا تحالف الفتح رئيس الوزراء لتوفير وضبط الامن والوقوف بوجه الاعمال التخريبية ،معلنا الوقوف مع الاجهزة الامنية في تنفيذ واجباتها في التصدي لأي عمل تخريبي يهدف الى إشاعة الفوضى وترويع الأمنين.

واكد التحالف في بيان: ” ان التظاهر السلمي حق مشروع كفله الدستور لجميع المواطنين ، وفقا لما أقرته القوانين النافذة حيث يجب ان يكون في أماكن محددة وتوقيتات معلومة لكي تتمكن الأجهزة الأمنية من توفير الحماية لها “، مبينا :” ان امن المواطنين وحماية المصالح العامة والخاصة مقدم على اَي امر اخر “.

ودعا البيان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الى اصدار اوامره الواضحة والصريحة للاجهزة الأمنية الى توفير وضبط الأمن في جميع المناطق والوقوف بوجه الاعمال التخريبية من حرق وقتل ونهب وغيره والتي تتنافى مع مطالب وخطوات المتظاهرين السلميين .

وتابع ان :” امن العراق وسلامة ابنائه أمانة في اعناقكم ايها الشرفاء من ابناء الأجهزة الأمنية البطلة “، معلنا الوقوف مع الاجهزة الامنية في تنفيذ واجباتها في التصدي لأي عمل تخريبي يهدف الى إشاعة الفوضى وترويع الأمنين.

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