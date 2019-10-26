اغلاق فضائية “النهج”لنشرها خبرا كاذبا بشأن سرايا السلام

2019/10/26 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن المقرب من زعيم التيار الصدري صالح العراقي ، اغلاق قناة ‏”النهج الفضائية” التابعة للتيار لنشرها خبرا كاذبا عن سرايا السلام .

وقال صالح العراقي على صفحته في فيسبوك :” تم اغلاق القناة لنشرها خبرا كاذبا ..



فلا امر لسرايا السلام على الاطلاق “.

وتناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي انباءا عن توجيه لسرايا السلام بضرورة الجهوزرية والاستعداد لاي طارىء يتعلق بالاحداث التي تشهدها البلاد.

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