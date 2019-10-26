العراق: أكثر من 60 قتيلا وألفي جريح في يومين من الاحتجاجات الدامية ببغداد والمناطق الجنوبية

2019/10/26 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أسفرت مظاهرات جديدة السبت في العاصمة العراقية بغداد والناصرية جنوبا عن مقتل ثمانية أشخاص، غداة احتجاجات دامية الجمعة. وأحصت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان مقتل 63 شخصا وإصابة أكثر من ألفين آخرين خلال ال48 ساعة الماضية.



وبدا المتظاهرون في ساحة التحرير ببغداد أكثر استعدادا لمواجهة قنابل الغاز، فيما ألمح الجيش والداخلية في بيانين منفصلين إلى عزمها الرد بشكل أكثر صرامة على المحتجين.

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