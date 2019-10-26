كوردستان تسجل انخفاضا في حالات قتل النساء خلال العام الحالي

2019/10/26 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت رئيسة دار النساء للدفاع عن حقوق المرأة خلال المنتدى الاجتماعي الثالث في كوردستان، اليوم السبت، انه منذ بداية العام الحالي تم تسجيل اكثر من 10 حالات قتل نساء في اقليم كوردستان.

وقالت لانه آمانج في احدى حلقات المنتدى خاص بالانتحار والقتل ان اقليم كوردستان شهد منذ بداية العام الحالي لحد الان تسجيل اكثر من 10 حالات قتل النساء، لافتة الى ان هذا ما يثير القلق.

واضافت ان قصف المناطق الحدودية تسبب في وقوع العديد من الضحايا كان معظمها من العنصر النسوي.

من جهته قال نائب المدير العام في المديرية العامة لمكافحة العنف ضد المرأة آري رفيق، بشأن حالات قتل النساء في تصريح صحفي، انه منذ عام 2015 كانت حالات قتل النساء ما بين 40 الى 50 حالة، في حين كانت في عام 2007 كانت قرابة 25 حالة قتل للنساء شهريا، مبينا ان هذا يعني ان كل يوم كانت تحصل حالة قتل امرأة.

واضاف ان حالات القتل انخفضت منذ عام 2015 في الاقليم بشكل واضح، لافتا الى انه صحيح بانه لم يتم القضاء على حالات قتل النساء بشكل تام، الا ان المؤسسات تقوم بدورها، لافتا الى اعتقال العديد من الاشخاص بهذا الشأن وتم تقديمهم الى العدالة وتمت محاكمتهم.

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