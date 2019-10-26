2019/10/26 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افتتحت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في إقليم كردستان العراق السبت، مخيما جديدا لاستقبال اللاجئين السوريين الأكراد الهاربين من شمال شرق سوريا، بعد بلوغ مخيم بردرش طاقته الاستعابية بـ11 ألف لاجئ، بحسب ما قال مسؤول لوكالة فرانس برس.وقال المتحدث باسم المفوضية في إقليم كردستان رشيد حسين "اليوم فتحنا قسما جديدا في مخيم كويلان أمام اللاجئين السوريين، وتم إيواء 310 لاجئين وصلوا السبت، بعد اكتمال الطاقة الاستيعابية لمخيم بردرش".وأكد حسين أنه "تم إيواء نحو 11 ألف لاجئ في مخيم بردرش"، مشيرا إلى أن مخيم كويلان كان "يضم أصلا 1850 عائلة سورية" وصلت للإقليم مع بداية الأزمة السورية في العام 2011.وتوجد في شمال غرب العراق أعداد كبيرة من المخيمات التي كانت ملاذا آمنا لملايين النازحين العراقيين مع اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية للبلاد في العام 2014.وأكدت المنظمات غير الحكومية العاملة في إقليم كردستان العراق، إنها في حالة تأهب قصوى منذ بدأت أنقرة عملية عسكرية في شمال سوريا، مستهدفة وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع الغرب في قتال تنظيم الدولة الإسلامية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح مخيم جديد مع وصول آلاف اللاجئين السوريين إلى كردستان العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح مخيم جديد مع وصول آلاف اللاجئين السوريين إلى كردستان العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).