سائرون.. بعد تحولها إلى كتلة معارضة..تعتصم داخل البرلمان وتتوعد عبد المهدي بالاستقالة

2019/10/26 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أعلنت كتلة #سائرون بزعامة #مقتدى_الصدر، اليوم السبت، تحولها إلى كتلة #معارضة داخل #البرلمان العراقي.وقالت الكتلة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم: إنه «ستمضي بالإجراءات الدستورية لإقالة […]

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