2019/10/26 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص اغلاق قناة الحرة عراق وراديو سوا لمخالفتهما قواعد البث الاعلامي وكالة خطوة برس.

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