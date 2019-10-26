التظاهرات العراقية المطالبة باستقالة الحكومة بين المشكلة والحلول وواقع الحال ؟

2019/10/26 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ عادل مروان التظاهر هو تعبير عن الرأي بشكل جماعي كنوع من الضغط على الحكومة من اجل تحقيق مطالب معينة للمواطن، والتظاهر فعل سياسي جماعي ويتطلب تنظيماً وتحديداً للأولويات، وتلك من السمات المهم تواجدها في اي مجتمع، وقد يكون هدف التظاهر هو التأييد او الاحتجاج.ان المظاهرات والاحتجاجات التي تتفجر في اي بلد …

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