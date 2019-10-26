بعد اعلانه المعارضة… تحالف سائرون :سنتوجه للاعتصام بالبرلمان..(وثيقة)

2019/10/26 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مراسل “كلكامش برس ” في بغداد ان كتلة ” سائرون ” النيابية التي تحظى بدعم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، اعلنت انضمامها الى المعارضة الى جانب كتل سياسية اخرى .

واضاف نقلا عن مؤتمر لنواب الكتلة بانهم سيتوجهون للاعتصام في مجلس النواب .

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