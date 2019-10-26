نائب يقدم إستقالته إلى رئاسة البرلمان ويوضح سبب توقف مساعِ بعض النواب في تقديم خدمة للبلد

2019/10/26 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق قدم النائب مزاحم التميمي، السبت، استقالته من عضوية مجلس النواب.وقال التميمي في بيان، “يؤسفني أني طيلةَ السنةِ الماضيةِ لم أشعرْ أن وجودي في مجلسِ النوابِ قد حقق شيئا مما وضعتُه هدفا لنفسي ومما كان الناخبون والمواطنون جميعا يتطلعون الى قيامي به كنائبٍ يُمَثِلُ شريحةً واسعةً من الشعب”.وأضاف، “لقد حاولتُ، قدرَ تمكني، […]

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