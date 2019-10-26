السيد عمار الحكيم يعزي برحيل السيد جعفر مرتضى العاملي

2019/10/26 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عزى رئيس تيار الحكمة الوطني المعارض، السيد عمار الحكيم، برحيل العالم السيد جعفر مرتضى العالمي.

وقال السيد عمار الحكيم في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه" تلقينا بأسف بالغ نبأ رحيل العالم العارف والمؤرخ البارع السيد جعفر مرتضى العاملي صاحب المآثر الخالدة التي اثرت المكتبة الاسلامية بعشرات الكتب المطبوعة والمخطوطة في مجالات سير النبي " صلى الله عليه وآله " وعترته الطاهرة {عليهم السلام} والتحقيق وعلم الرجال والادب".واضاف" كما عمل الفقيد على تأسيس حوزة علمية في لبنان وأشرف على العديد من مراكز البحث الاسلامية قبل ان يلبي نداء ربه بعد عمر قضاه بالعلم والمعرفة".انتهى

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