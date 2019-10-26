الياسري يأمر بتوزيع مياه الشرب والعصائر على المتظاهرين

2019/10/26 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أمر وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري قوات الشرطة الاتحادية المنتشرة في ساحة التحرير بتوزيع مياه الشرب والعصائر على المتظاهرين.

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