2019/10/27 | 00:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال الخطابي في بيان م...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ كربلاء يوجه برفع حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم ـ كربلاء
اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، السبت، عن رفع حضر التجوال في المحافظة.
وقال الخطابي في بيان م...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ كربلاء يوجه برفع حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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