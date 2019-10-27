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محافظ كربلاء يوجه برفع حظر التجوال


محافظ كربلاء يوجه برفع حظر التجوال
2019/10/27 | 00:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم ـ كربلاء

اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، السبت، عن رفع حضر التجوال في المحافظة.

وقال الخطابي في بيان م...

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